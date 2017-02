"IS-ronselaar Rachid Kassim gedood in Irak"

Guy Van Vlierden

10/02/17 - 20u09

De Amerikaanse autoriteiten gaan ervan uit dat het Franse IS-kopstuk Rachid Kassim is gedood in Irak. Dat zou woensdag zijn gebeurd tijdens een luchtaanval door westerse troepen in de buurt van Mosoel.

Absolute zekerheid is er nog niet, maar volgens televisiezender LCI heeft Washington de Franse autoriteiten gisteren al wel ingelicht.



Kassim raakte bekend door de vele aanslagcomplotten die hij leidde vanuit Irak. Zijn werkwijze bestond erin om aanhangers van IS die zich nog in Europa bevonden tot terreur aan te sporen via de berichtendienst Telegram.



Zo zat hij vorige zomer achter de moord op een priester in het Franse Saint-Etienne-du-Rouvray en leidden banden met Kassim tot een twintigtal arrestaties in Frankrijk - waaronder één van een Belg - en zijn er ook in België vier verdachten om die reden opgepakt.