Premier Michel: "Wij hebben geen lessen te krijgen van Assad"

Door: redactie

7/02/17 - 19u31 Bron: Belga

Charles Michel en Didier Reynders. © epa.

"Wij hebben geen lessen inzake de mensenrechten te ontvangen van president Assad". Dat verklaarde premier Charles Michel in een reactie op de verklaringen van de Syrische president op de Belgische militaire inzet in de strijd tegen Islamitische Staat. Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders verwoordde het als volgt: "President Assad en zijn regime hebben geen enkel respect voor de Verenigde Naties, de internationale rechtsorde en het interationaal humanitair recht in het bijzonder".

In een interview met Belgische media verklaarde president Assad dat de operatie boven Syrië illegaal is. Minister Reynders stelt dat IS door de VN-Veiligheidsraad werd erkend als een bedreiging tegen de internationale vrede en veiligheid. Hij wijst er op dat de militaire actie een gevolg is van een vraag van de Iraakse overheid naar bijstand tegen de terreurorganisatie.



"Om Daesh (het Arabische acroniem voor IS) efficiënt te kunnen bekampen, zijn ook operaties boven Syrië noodzakelijk", gaat de chef van de Belgische diplomatie voort. "Deze juridische analyse wordt door alle deelnemers aan de internationale coalitie tegen Daesh gedeeld. Daarom keurde het Belgische parlement de uitbreiding goed van de Belgische operatie tot het deel van het Syrische grondgebied dat door Daesh wordt gecontroleerd". Hij benadrukt ook dat ons land de hoogst mogelijke voorzorgsmaatregelen hanteert om burgerslachtoffers te vermijden.



Voor de vicepremier bewijst het rapport van Amnesty International over de gruwelijke mensenrechtenschendingen in de Syrische gevangenissen opnieuw dat de internationale gemeenschap geen enkele toegeving kan en mag doen en dat de daders van deze barbaarse misdaden moeten worden gestraft. Hij herinnert eraan dat ons land zich altijd heeft ingezet voor de strijd tegen straffeloosheid in het conflict in Syrië, door te pleiten voor een verwijzing van het dossier naar het Internationaal Strafhof. Een resolutie in de Algemene Vergadering van de VN vraagt een mechanisme op te zetten dat bewijzen over oorlogsmisdaden en misdaden tegen het internationaal humanitair recht moet verzamelen.



Vicepremier Reynders verklaarde eerder dat er wat hem betreft in het Syrië na de oorlog geen plaats meer kan zijn voor Assad.