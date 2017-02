"Berichtgeving over Syriëstrijders te veel op islam toegespitst"

Door: redactie

7/02/17 - 19u19 Bron: Belga

© thinkstock.

De berichtgeving over Syriëstrijders is ongenuanceerd en te veel op de islam toegespitst. Dat concludeert Anna Berbers (Instituut voor Mediastudies, KU Leuven) in haar doctoraatsstudie waarin ze de nieuwsartikelen onder loep nam die in de periode maart 2012-oktober 2013 in Vlaamse en Nederlandse kranten verschenen over Syriëstrijders. Deze berichtgeving heeft volgens de onderzoekster een grote impact op Belgen en Nederlanders van Marokkaanse afkomst.