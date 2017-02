"Geïsoleerde IS-leider al-Baghdadi gelokaliseerd"

Door: redactie

6/02/17 - 17u36 Bron: France24

Archiefbeeld van Abu Bakr al-Baghdadi. © afp.

Exclusive: #Irak Prime Minister #Abadi tells @FRANCE24 #ISIS leader Aboubakr al Bagdadi is isolated and has been localized. — Marc Perelman (@mperelman)

Abu Bakr al-Baghdadi, de leider van terreurorganisatie Islamitische Staat, zou gelokaliseerd zijn. Dat heeft de Iraakse premier Haider al-Abadi aan nieuwszender France24 verteld. Volgens de Iraakse premier zou al-Baghdadi ook geïsoleerd zijn van de rest van de terreurorganisatie.



Twee weken geleden waren er nog berichten als zou al-Baghdadi levensgevaarlijk gewond geraakt zijn bij een bombardement dat plaatsvond in het noorden van Irak. Volgens lokale bronnen zou hij het slachtoffer geweest zijn van een Amerikaanse aanval op al-Ba'aj. Het nieuws werd echter nooit bevestigd. In december 2015 ontsnapte hij nog aan een luchtaanval in Mosoel en in juni 2016 werd zijn overlijden gemeld. Een luchtaanval op de Syrische stad Raqqa zou hem toen fataal zijn geworden, maar uiteindelijk ontkenden de Verenigde Staten het nieuws formeel.



Er is al jaren een grote internationale klopjacht aan de gang naar al-Baghdadi. De Verenigde Staten bieden een beloning van 10 miljoen dollar voor wie hem kon vangen, dood of levend.