IS-strijders volledig omsingeld in al-Bab

Door: redactie

6/02/17 - 09u44 Bron: Belga

© reuters.

De IS-strijders in al-Bab, een stad in het noorden van Syrië, zijn compleet omsingeld. Dat meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten.

"De troepen van het Syrische regime, gesteund door de strijders van de Libanese Hezbollah en Russische bombardementen, belegeren de stad aan de zuidkant, terwijl de Turkse troepen en de rebellen de stad aan de noord-, west- en oostkant aanvallen", luidt het.



Op 18 januari voerden de Russische en Turkse luchtmacht voor het eerst in Syrië gezamenlijke luchtaanvallen uit op stellingen van jihadisten van IS. Dat gebeurde in en rond al-Bab.