Brit die als vrijwilliger IS ging bevechten, pleegt zelfmoord om uit hun handen te blijven

Door: redactie

2/02/17 - 00u45 Bron: BBC

Ryan Lock wordt door zijn familie als een "zorgzame en lieve jongen" beschreven. © kos.

Een Brit die vrijwillig naar Syrië was getrokken om tegen IS te vechten, heeft tijdens een gevecht tegen de terroristen zelfmoord gepleegd om uit handen van de terreurorganisatie te blijven. Dat meldt de BBC op basis van Koerdische bronnen.

De twintigjarige Ryan Lock uit Chichester in West Sussex kwam op 21 december vorig jaar al om het leven tijdens een gevecht met IS in de strijd om Raqqa. Hij vocht als vrijwilliger mee met de Koerdische gewapende strijders, de YPG. Volgens de YPG werden sporen van een schotwond onder zijn kin gevonden, wat erop wijst dat de jongen zelfmoord gepleegd heeft om uit handen van IS te blijven.



Volgens bronnen kwamen vijf YPG-strijders onder vuur te liggen van IS in het dorpje Ja'bar. Ze zouden heftige tegenstand geboden hebben, voordat ze werden gedood door strijders van de terreurorganisatie. Nadat de lichamen werden onderzocht, bleek dat de Brit zelfmoord gepleegd had om niet door IS gevangen genomen te worden. "De schotwond wijst erop dat het geweer contact maakte met de onderkant van de kin. Dit suggereert dat de strijder zelfmoord pleegde", klinkt het in een rapport.



Uitzonderlijke moed

De Koerdische rechtenactivist Mark Campbell zegt dat Ryan Lock waarschijnlijk de hand aan zichzelf geslagen heeft om te voorkomen dat hij door IS gevangen werd genomen. "Er zijn geen woorden om de moed te beschrijven die zo'n actie rechtvaardigt. De IS grijpt door de moedige actie van Lock mis op een macabere propagandamogelijkheid. Ik vind dat hij de hoogste militaire eer moet krijgen voor zijn moed tegenover zo'n barbaarse vijand."



Lichaam

Ryan Lock, chef van beroep, reisde al in augustus vorig jaar naar Syrië. Zijn familie en vrienden had hij verteld dat hij op vakantie ging naar Turkije. Zijn lichaam is momenteel nog in Irak en wordt zo snel mogelijk terug gevlogen naar het Verenigd Koninkrijk. De vader van de jongen zegt tegen de BBC dat het erg lastig is geweest om het lichaam - dat eerst nog in handen van IS was - terug te krijgen. "Sinds we het verschrikkelijke nieuws over Ryans dood gehoord hebben, is het erg zwaar geweest, ook vanwege de moeilijkheden rond de repatriëring van zijn lichaam. We zijn erg dankbaar dat YPG hem naar huis brengt."



Ryan Lock is de derde Brit die de dood vindt in de strijd tegen IS terwijl hij aan de zijde van Koerdische strijdkrachten vecht. De Britse overheid blijft mensen afraden naar Syrië te trekken om deel te nemen aan de strijd.