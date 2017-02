In Duitsland opgepakte Tunesiër mogelijk betrokken bij aanslag op Bardo-museum

Door: redactie

Terreurdreiging In de Duitse deelstaat Hessen heeft de politie vanochtend in alle vroegte huiszoekingen uitgevoerd op 54 locaties in meerdere steden. Bij de razzia's in woningen, kantoren en moskeeën, werd een 36-jarige Tunesiër ingerekend die volgens de politie een terroristische aanslag wilde plegen. Vermoedelijk was hij betrokken bij de aanslag op het Bardo-museum in maart 2015 en de aanval op de grensstad Ben Guerdane een jaar later. Gisteravond werden in Berlijn ook al drie terreurverdachten opgepakt.