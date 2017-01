Trump geeft leger 30 dagen om plan tegen Islamitische Staat uit te werken

Door: redactie

De Amerikaanse president heeft gisteren het leger de opdracht gegeven om een nieuw plan in te dienen om Islamitische Staat (IS) te verslaan.

In het presidentieel memorandum zegt Trump dat de terroristische organisatie "niet de enige radicaalislamitische terroristische bedreiging is voor Amerika, maar wel de wreedste en agressiefste".



Daarom moeten de VS "beslissende actie" ondernemen, aldus Trump, die zegt dat een nieuw plan om IS te verslaan onmiddellijk zou moeten beginnen.



"Binnen de dertig dagen zal de minister van Buitenlandse Zaken een voorontwerp van het plan om IS te verslaan aan de president voorleggen", zo staat in de tekst.



In een ander presidentieel memorandum beval de nieuwe Amerikaanse president de herstructurering van de Nationale Veiligheidsraad en de Binnenlandse Veiligheidsraad.