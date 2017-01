Staatsveiligheid: "Twintigtal Syriëstrijders wil terugkeren"

Door: redactie

De Staatsveiligheid heeft weet van een twintigtal 'foreign terrorist fighters' in Syrië en Irak dat naar België wil terugkeren. Een viertal maanden geleden sprak OCAD-topman Paul Van Tighelt in de onderzoekscommissie naar de aanslagen nog van een tiental.

De Staatsveiligheid vermoedt dat de militaire druk op IS in het Midden-Oosten het aantal terugkeerders omhoog kan jagen, liet topman Jaak Raes vandaag verstaan in de onderzoekscommissie. Volgens hem gaan de Franse autoriteiten uit van vier à vijfduizend strijders die willen terugkeren als ze de mogelijkheid zouden krijgen. "Naar België willen ongeveer twintig mensen terugkeren", vervolgde hij. "Eén van hen is een zwangere vrouw met een minderjarig kind." "Hoe zorgen dat wie terugkeert uit het strijdgebied zich niet ongemerkt onder ons kan bevinden? Hoe vermijden we een 'El Bakraoui bis'?", zo verwees Raes naar de zelfmoordterrorist van Brussels Airport die ondanks zijn arrestatie aan de Syrische grens in 2015 door de mazen van het net wist te glippen. Eén van de prioriteiten daarbij - zeker voor de gerechtelijke wereld - is de uitvoering van internationale aanhoudingsmandaten. "Velen hebben al voorwerp uitgemaakt van dat soort aanhoudingsbevelen, die bij verstek zijn uitgevaardigd", aldus Raes. "We moeten zorgen dat ze berecht worden, al is het maar om niet de indruk van straffeloosheid te wekken."

Om terugkerende Syriëstrijders niet te missen, heeft de Staatsveiligheid met de andere veiligheidsdiensten een reeks concrete afspraken gemaakt, die "eerstdaags" formeel op papier worden gezet. "Welke info mogen we verwachten van de ambassades, welke acties zullen de Staatsveiligheid en de politiediensten ondernemen, waar mag de federale procureur op rekenen?"



Zaak is echter ook om de lokale autoriteiten voldoende op de hoogte te houden en te informeren, beseft Raes. De 'local task forces' die daartoe zijn opgericht ziet hij als dé sleutel in dat verhaal. "Want je kan van een burgemeester moeilijk verwachten dat hij zijn politie inschakelt, als die niet weet wie terugkeert of plannen heeft."



Raes benadrukte nog dat hij sinds zijn aantreden in 2014 bij zijn mensen aandringt op voldoende informatiedeling in die local task forces. "Ik ben daarvoor een soort kruistocht aangegaan binnen onze provinciale eenheden. Want ik steek niet weg dat dit een omslag was in de 'way of doing things' binnen de Staatsveiligheid."