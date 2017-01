Denemarken geeft zijn soldaten groen licht om Syrië binnen te dringen

Door: redactie

20/01/17 - 16u15 Bron: Belga

Een IS-strijder in Raqqa (Archiefbeeld). © reuters.

strijd tegen IS Denemarken heeft zijn speciale grondtroepen in Irak vandaag de toestemming gegeven om tot in Syrië door te dringen in het kader van de internationale coalitie tegen de jihadistische organisatie IS (Islamitische Staat).