IS sloopt alwéér stukje van oude stad Palmyra

Door: redactie

20/01/17 - 10u37 Bron: Reuters

Zo zag het Romeinse amfitheater eruit voor IS het bouwwerk vernietigde. © afp.

Staat er eigenlijk nog iets recht in Palmyra, de eeuwenoude stad in het oosten van Syrië? Het lijkt alleszins moeilijk te geloven. Maar toch zou Islamitische Staat opnieuw heel wat Romeinse overblijfselen vernietigd hebben. Dat werd vandaag aan persbureau Reuters meegedeeld.

Volgens de Syrische staatstelevisie werd een van de bekendste Romeinse bouwwerken uit de stad vernietigd, het Tetrapylon. IS zou ook een deel van het Romeinse amfitheater hebben laten opblazen. Gisteren, donderdag, executeerde IS nog een aantal gevangenen op die plek.



De terreurgroep veroverde Palmyra, dat erkend is als werelderfgoed door de Unesco, in december voor de tweede keer op het Syrische regeringsleger. Dat concentreerde zich toen op de herovering van Aleppo in het noorden van het land.



Eerder verwoeste IS al verschillende gebouwen in de oude stad, waaronder de Tempel van Baal-Shamin, gebouwd in de eerste eeuw na Christus. IS heeft de afgelopen jaren al grote delen van het cultureel erfgoed in zowel Syrië als Irak vernietigd.