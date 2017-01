In het nauw gedreven IS laat zelfgemaakte 'straaljager' achter in Mosoel

Bewerkt door Eric Belsack

19/01/17 - 20u46 Bron: International Business Times

© Twitter / Mosul Eye.

Op sociale media circuleren foto's van een zelfgemaakt gevechtsvliegtuig dat de terreurgroep Islamitische Staat (IS) wilde inzetten in de strijd om de Iraakse stad Mosoel. Naarmate de jihadi's terrein verloren in Mosoel, hebben zij hun 'geheim wapen' onafgewerkt moeten achterlaten.

Het vliegtuig lijkt een van de vele middelen die IS in de strijd heeft willen gooien tegen het Iraakse 'veiligheidsleger'. Deze troepen, gesteund door de Verenigde Staten, leggen de islamstrijders het vuur aan de schenen in Mosoel. Er is evenwel recent ook bewijs opgedoken dat IS in de universiteit van Mosoel bezig was met het ontwikkelen van chemische wapens. Ook zouden zij neptanks in elkaar geknutseld hebben om de vijand te misleiden.



IS-strijders maakten al langer gebruik van drones in hun strijd, maar dit gevechtsvliegtuig leek een volgende stap te zullen worden in hun 'luchtmacht'. Daarmee zouden zij, na de Tamiltijgers in Sri Lanka, de tweede terreurgroep ooit zijn die over gevechtsvliegtuigen beschikt.



Foto's van het vliegtuig in Mosoel doen inmiddels de ronde op sociale media nadat Iraakse antiterrorisme-eenheden het eerder deze week ontdekten. De beelden tonen een grijze vliegtuigromp, een niet afgedekte motor en een met glas bedekte cockpit. Het toestel rust op twee wielen. Een propeller of enig ander 'vliegmechanisme' zijn niet te zien. Vleugels evenmin.