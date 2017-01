VS bestookt IS-kampen Libië en doodt zeker 80 strijders: "Gedode jihadisten planden aanslagen in Europa"

Door: redactie

19/01/17 - 17u45 Bron: ANP, Belga

Een Amerikaanse B-2 Stealth Bomber. © afp.

Zeker tachtig IS-strijders zijn vannacht om het leven gekomen door Amerikaanse bombardementen in Libië. Een aantal omgekomen jihadisten was naar verluidt bezig met het voorbereiden van aanslagen in Europa, zei de Amerikaanse minister Ash Carter (Defensie) vandaag.

Minister van Defensie Ash Carter. © ap. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen hebben twee kampen van de terreurbeweging Islamitische Staat (IS) gebombardeerd. De IS-kampen bevonden zich ongeveer 45 kilometer ten zuidwesten van Sirte.



Afscheidnemend minister van Defensie Ash Carter stelde dat "mogelijk meer dan 80 IS-strijders" werden gedood. Twee Amerikaanse legerfunctionarissen zeiden eerder op voorwaarde van anonimiteit dat B-2-bommenwerpers van het Amerikaanse leger de kampen hadden bestookt. Daarbij zouden meer dan honderd precisiebommen zijn gebruikt.

"Succesvol" De bombardementen in opdracht van aftredend president Barack Obama vonden plaats in samenwerking met de door het Westen samengestelde Regering van Nationale Eenheid. Volgens woordvoerder Peter Cook van het Pentagon wijst alles op "succesvolle" raids, al is de evaluatie van de aanvallen nog bezig.