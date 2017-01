De dieven en dronkaards van het kalifaat

GUY VAN VLIERDEN

Dronkaards, dieven, hoerenlopers en verkrachters: je vindt ze overal terug. Ook in de Islamitische Staat met zijn strikte moraal. Dat blijkt uit documenten van de terreurgroep die in Irak zijn teruggevonden. Daar zit ook een lijst van "probleemgevallen" bij met een Belgische strijder die niet meer wou vechten.

Het Iraakse leger heeft de afgelopen weken grote vorderingen geboekt in de strijd om Mosoel. Zo werd gisteren gemeld dat de helft van 's lands tweede grootste stad -de oostelijke oever van de Tigris met name -nu is heroverd op de Islamitische Staat. Behalve pure terreinwinst levert die opmars nog andere successen op. Want in de verlaten kantoren blijft er vaak een schat aan informatie over de terreurgroep achter. Elijah Magnier, een journalist van de Koeweitse krant 'Al-Rai', bracht gisteren documenten naar buiten die de Iraakse veiligheidsdiensten pas gevonden hebben in Mosoel. Het gaat om fiches van de politie die IS daar op de been had gebracht. Dat korps had best de handen vol, zo blijkt. Want de volgelingen van 'kalief' Abu Bakr Al-Baghdadi mogen op papier dan wel de strengste en de vroomste vorm van de islam belijden - in de praktijk gaan ook zij vaak over de schreef.



