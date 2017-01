Iraakse legerofficier: "Oosten van Mosoel is bevrijd"

Door: redactie

18/01/17

Strijd tegen IS Iraakse commando's hebben de strijders van Islamitische Staat helemaal verdreven uit alle wijken in het oostelijke deel van de stad Mosoel. Dat meldt een Iraakse legerofficier vandaag.

Luitenant-generaal Talib Shaghati zei dat na een drie maanden durend offensief tegen IS in de noordelijke Iraakse stad de controle over de oostelijke oever van de rivier de Tigris is overgenomen. Volgens een verklaring van het leger wordt er echter nog gevochten tussen reguliere troepen en de islamitische militanten in het noordoosten van Mosoel.



"Vandaag vieren we de bevrijding van de oostelijke oever in Mosoel", zei Shaghati tegen verslaggevers in de stad. Volgens Shaghati wordt het veroveren van het westelijke deel van de stad, dat helemaal onder controle van de jihadisten staat, een stuk makkelijker. Officieren zeiden eerder dat de dichtbevolkte westelijke oever voor een extra militaire uitdaging zorgt.



Bruggen over de rivier de Tigris, die Mosoel in tweeën snijdt, zijn eerder gebombardeerd tijdens door de VS geleide luchtaanvallen om IS te behoeden om versterkingen te sturen naar de oostelijke wijken.



Meer recent probeerden de militanten de bruggen te vernietigen om een aanval van het Iraakse leger op het westen te blokkeren. Als de door de Amerikanen gesteunde campagne om heel Mosoel te heroveren slaagt, dan betekent dat waarschijnlijk het einde van het zelfbenoemde kalifaat in Irak.