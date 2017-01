Niet Abaaoud maar deze mysterieuze 'Padre' is chef van terreurcomplotten, en hij komt ook uit Molenbeek

GUY VAN VLIERDEN

18/01/17 - 05u01

© rv.

Abdelhamid Abaaoud was niet de grote chef van de terreurcomplotten waarbij hij betrokken was. Zo had hij ten tijde van de verijdelde aanslag in Verviers een leider boven zich staan die 'Padre' werd genoemd. Speurders konden dat IS-kopstuk nog niet identificeren. Wij vonden wel wie het hoogstwaarschijnlijk is - en hij komt óók uit ons land.

Hij wordt terloops vermeld in het vonnis van het proces over het verijdelde complot van Verviers. Maar 'Padre' is wel de hoogste in rang van alle IS-terroristen die in dat 200 pagina's lange document staan opgesomd. Hoger zelfs dan de Marokkaanse Belg die ooit bestempeld werd als oorlogsminister van IS - Abdelhamid Abaaoud uit Molenbeek. Afgetapte telefoons maken duidelijk dat Abaaoud moest luisteren naar de orders van 'Padre'. Dat staat uitdrukkelijk in het vonnis. Zo belde Abaaoud op 2 januari 2015 - 13 dagen vóór het complot van Verviers werd verijdeld - met één van zijn handlangers in België. "De baas zegt dat jij je wat koest moet houden", vertelde Abaaoud hem. "Dat je moet stoppen met te veel te praten." Waarop de ander boos reageerde en Abaaoud vroeg om "Padre" terug te bellen en te zeggen dat hij dat verwijt aan iemand anders moest maken. "Het is iemand daar bij hem die praat over mij", fulmineerde de handlanger - doelend op iemand in Syrië.