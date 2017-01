Amerikaans grondoffensief tegen IS in Syrië

Door: redactie

10/01/17 - 00u00 Bron: ANP

Amerikaanse elite-troepen in het Syrische dorp Fatisah. Foto uit mei 2016. © afp.

Amerikaanse elite-eenheden hebben in het oosten van Syrië een grondoffensief uitgevoerd op stellingen van Islamitische Staat. De operatie in de buurt van de stad Deir al-Zor was gericht op kopstukken van de terreurorganisatie. Dat heeft de woordvoerder van het Pentagon Jeff Davis vandaag in Washington bekendgemaakt.