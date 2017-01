IS laat kleuter gevangene executeren op speelplein

Bewerkt door Eric Belsack

9/01/17 - 12u44 Bron: RT, Daily Mail

Screengrab uit de IS-video. © kos.

Terreurgroep Islamitische Staat (IS) heeft weerzinwekkende videobeelden gelanceerd waarop te zien is hoe een kleuter van amper een jaar of drie een gevangene zou executeren. Het kind krijgt een pistool overhandigd van een volwassene en schiet blijkbaar een kogel door het hoofd van een vermoedelijke PKK-strijder. De terechtstelling werd gefilmd in een ballenbad op een verlaten speelplein. We tonen de video niet wegens te gruwelijk.