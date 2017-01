Rivaliteit tussen al-Qaïda en Islamitische Staat bereikt nieuw hoogtepunt: "IS is bende leugenaars"

Koen Van De Sype

6/01/17 - 12u46 Bron: Daily Mail

Ayman al-Zawahiri. © rv.

De vijandelijkheid tussen terreurorganisaties al-Qaïda en Islamitische Staat (IS) is weer aangewakkerd door een nieuwe geluidsboodschap van al-Qaedaleider Ayman al-Zawahiri (65). Die noemde de jihadi's van IS daarin "leugenaars". De twee groepen zijn in een strijd verwikkeld om het leiderschap over de jihad die ze wereldwijd voeren.

Het nieuws staat in de Britse krant de Daily Mail. Aanleiding van de geluidsboodschap - die vrijgegeven werd door al-Qaïda zelf - zou een uitspraak zijn van IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi. Die zou hebben gezegd dat al-Qaïda wilde samenwerken met de christelijke leiders. Iets dat al-Zawahiri, de opvolger van Osama Bin Laden, ten stelligste ontkent.



"Ik heb nooit gezegd dat de christenen partners konden zijn in het leiden van een toekomstig islamitisch kalifaat", klinkt het. "Maar we kunnen ze er wel in gedogen. Zo staat het ook in de Sharia. Ze mogen er onder meer ook aan landbouw doen en handel drijven." Lees ook BBC onder vuur en op voetstuk voor 'The Real Housewives of ISIS'

Aanslag op gerechtsgebouw van Turkse stad Izmir: "Twee terroristen doodgeschoten"

Iraakse vicepresident noemt Saoedi-Arabië "geboorteplaats van het terrorisme"