Turks leger 'neutraliseert' 38 IS-strijders

Turkse gevechtsvliegtuigen en artillerie hebben bij bombardementen op stellingen van Islamitische Staat in Syrië 38 IS-strijders 'geneutraliseerd'. Dat meldt het Turkse leger vandaag in een verklaring.

'Geneutraliseerd' betekent in het Turkse militaire jargon dat tegenstanders zijn gedood, verwond of gevangengenomen. In een overzicht van de activiteiten van de afgelopen 24 uur, meldt het Turkse leger dat er luchtaanvallen zijn uitgevoerd op 28 doelen van IS, waaronder bunkers, commandocentra, wapens en voertuigen.



Door Turkije gesteunde rebellen belegeren het IS-bolwerk al-Bab al weken. Turkse gevechtsvliegtuigen geven hierbij luchtsteun.