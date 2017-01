Drie teruggekeerde Syriëstrijders geregistreerd in 2016

Door: redactie

5/01/17 - 06u49 Bron: Belga

© reuters.

Er zijn in 2016 drie Syriëstrijders teruggekeerd naar België. Dat schrijven de kranten van Sudpresse vandaag op gezag van cijfers van de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken, die door MR-parlementslid Denis Ducarme werden opgevraagd.

De personen die "vermoedelijk in België zijn na een verblijf in Syrië" zijn een man en twee vrouwen. Het aantal teruggekeerde Syriëstrijders is zo tien keer lager dan in 2015, terwijl het in 2014 nog om vijftig personen ging.



In totaal zouden er op Belgische bodem 117 teruggekeerde strijders verblijven. 279 personen die vermoedelijk naar Syrië waren getrokken om er te vechten, zijn (nog) niet teruggekeerd; ongeveer 115 van hen zijn ondertussen overleden. Drie personen zouden onderweg zijn vanuit Syrië naar ons land, 163 anderen worden beschouwd als "mogelijke kandidaat-terugkeerders".