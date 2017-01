"IS wil gruwelijke aanval met chemische wapens op Europese bodem plegen"

© anp.

De Britse veiligheidsdiensten gaan ervan uit dat IS van plan is om chemische wapens in te zetten op Europese bodem. "Het doel van de terreurorganisatie is om aanvallen te plegen die zo veel mogelijk slachtoffers eisen", zei de Britse minister van veiligheid, Ben Wallace, aan de krant The Sunday Times.

IS heeft de mogelijkheden om zelf mosterdgas te produceren en toont weinig schroom om daarvan gebruik te maken zoals de terreurorganisatie al meermaals heeft gedaan in het Midden-Oosten.



De soldaten die de jihadi's bekampen, lopen vreselijke kwetsuren en beschadigde longen op. De ingrediënten om dergelijke 'vuile' bommen te maken, zijn makkelijk te verkrijgen.



"Zij zien er geen graten in om chemische wapens te gebruiken tegen de bevolking en zouden dat ook, indien ze kunnen, in dit land en elders in Europa doen", zei de Britse minister.



"Vijand onder ons"

Britten moeten volgens Wallace waakzaam zijn en verdachte gedragingen melden om de "vijand onder ons" te identificeren. "Er zijn verraders", verklaarde hij. "De dreiging van binnenuit is levensecht en dat proberen sommigen uit te buiten. Sterker nog, dat gebeurt momenteel. Wanneer het moeilijk is om langs de voordeur binnen te komen, dan proberen terreurorganisaties om iemand van binnenuit te manipuleren."



De minister is ervan overtuigd dat IS niet zal aarzelen om een aanval met chemische wapens uit te voeren aangezien het doel van de terroristen is om zo veel mogelijk mensen tegelijk te doden.



In een rapport stelden de Britse veiligheidsdiensten vorige maand dat IS de "ambitie" heeft om een chemische aanval in Europa te plegen maar dat een conventionele aanslag met wapens en explosieven nog steeds de grootste dreiging vormt.