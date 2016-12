Staakt-het-vuren Syrië officieel ingegaan

Door: redactie

29/12/16 - 23u29 Bron: ANP

Soldaten van het Syrische leger komen vanavond op adem bij een vuurtje. © epa.

In Syrië is vandaag om 23.00 uur (vrijdag om middernacht plaatselijke tijd) een nationaal staakt-het-vuren van kracht gegaan. De onderhandelingen tussen de regering van Bashar al-Assad en de verschillende oppositiegroepen werden geleid door Rusland en Turkije. Beide landen staan borg voor de akkoorden. In tegenstelling tot de vorige keren waren de Verenigde Staten niet bij de onderhandelingen betrokken. Het is nog niet duidelijk of beide partijen zich aan het staakt-het-vuren houden.