Automatisch remsysteem verhinderde dat er nog meer doden vielen op kerstmarkt

AANSLAG BERLIJN Bij de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn zouden nog meer slachtoffers gevallen zijn als de vrachtwagen niet was uitgerust met een automatisch remsysteem. Tot deze vaststelling kwam de onderzoeksgroep 'City', die onder leiding van de procureur-generaal de aanslag onderzoekt, zo meldt het Duitse Süddeutsche Zeitung. Het federaal parket in Duitsland vraagt het Belgische gerecht intussen om hulp om het traject van dader Anis Amri te reconstrueren. Dat weet VTM Nieuws uit betrouwbare bron.

Dankzij het automatische remsysteem kwam de truck al na 70 tot 80 meter tot stilstand. Het systeem reageert wanneer er een impact plaatsvindt en activeert de remmen. Indien dit niet het geval geweest was, zouden er nog veel meer mensen gestorven zijn. "Deze techniek heeft levens gered," luidt het in Berlijnse regeringskringen. Bij een gelijkaardige aanslag in Nice op 14 juli 2016 kwamen meer dan 80 mensen om.



Aanvankelijk werd vermoed dat de Poolse trucker kon verhinderen dat er nog meer slachtoffers vielen door het stuur af te pakken van terrorist Anis Amri, maar uit verder onderzoek bleek dat de Poolse chauffeur al voor de aanslag vermoord werd.



Ondertussen blijkt ook dat Anis Amri al langer bekend stond bij het gerecht dan aanvankelijk werd aangenomen. Zijn zaak werd tussen februari en november 2016 minstens zeven keer besproken in het Joint Terrorism Defense Centre in Berlijn. In interne documenten, die pas vijf dagen voor de aanslag aan het licht kwamen, wordt Amri's handel en wandel in Duitsland uit de doeken gedaan. Daaruit blijkt ook dat hij op het internet zocht naar informatie over het bouwen van bommen. In februari zocht hij contact met Islamitische Staat en bood hij zich aan als zelfmoordterrorist. Minstens twee keer besprak het comité of Amri een concrete aanslag in Duitsland plande, maar dat werd telkens onwaarschijnlijk geacht.