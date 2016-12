Laatste brug die oosten en westen van Mosoel met elkaar verbindt, sneuvelt bij luchtaanval

Door: redactie

28/12/16 - 16u23 Bron: Belga

Inwoners van Kabul moeten de Tigris nu met een bootje over varen. Ook vorige week dinsdag werd al een brug vernield. © photo news.

De laatste brug die het oosten en het westen van de Iraakse stad Mosoel met elkaar verbindt, is gisteren, dinsdag, gesneuveld bij een luchtaanval. Dat zegt Hashem Briskani, vicevoorzitter van het veiligheidscomité van de provincie Ninive. De luchtaanval werd vermoedelijk uitgevoerd door de internationale coalitie onder leiding van de Verenigde Staten.

De internationale coalitie onder leiding van de VS vernietigde vorige week dinsdag nog een andere strategisch belangrijke brug over de rivier de Tigris. Door het bouwwerk te vernielen, kon een belangrijke communicatielijn van terreurgroep Islamitische Staat (IS) worden afgesneden.



De coalitie bevestigt dat ze dinsdag "twee bruggen onklaar heeft gemaakt", maar voegt er niet aan toe om welke bruggen het precies gaat. Nu de laatste brug over de Tigris is gesneuveld, moeten burgers de rivier naar eigen zeggen oversteken met een bootje.



Het Iraakse leger startte op 17 oktober samen met Koerdische peshmerga, lokale milities en met luchtsteun van de internationale coalitie, een grootschalig offensief op Mosoel, de op een na grootste stad in Irak. Mosoel geldt als het laatste bolwerk van IS in Irak.



Het oostelijke deel van de stad kon al grotendeels heroverd worden op de terreurgroep, maar in het westen van de stad hebben de jihadisten de touwtjes nog altijd stevig in handen.