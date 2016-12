Erdogan: "Ik heb bewijzen dat Amerikanen steun verlenen aan IS"

Bewerkt door: LB

28/12/16 - 08u46 Bron: AP

Erdogan zegt dat hij bewijzen heeft dat de Verenigde Staten en de coalitie die ze leiden steun hebben verleend aan IS in Syrië. © ap.

Tijdens een persconferentie in Ankara heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan verklaard dat hij "bevestigd bewijs" heeft dat de door de VS geleide coalitie steun heeft verleend aan terroristische groeperingen in Syrië, waaronder ook Islamitische Staat.

Dat de door de VS geleide coalitie de Koerdische organisaties YPG en PYD steunt, die Turkije beschouwt als terreurorganisaties, was al langer bekend. De coalitietroepen werken samen met Syrische rebellen die tegen president Bashar al-Assad strijden, maar vermijden daarbij steun te verlenen aan IS en andere militante islamitische groeperingen. Dat de VS ook IS zouden helpen, is een nieuwe Turkse beschuldiging.



"Foto's en video's"

"Ze beschuldigden ons ervan IS te steunen. Maar ze steunen zelf terreurgroepen waaronder IS, YPG en PYD. Dat is heel duidelijk, we hebben bevestigde bewijzen met foto's en video's", zei Erdogan gisteren in de Turkse hoofdstad.



Erdogan zei ook dat Saoedi-Arabië en Qatar met Turkije, Iran en Rusland mee aan tafel moeten gaan zitten om voor een oplossing in Syrië te zorgen.



Rusland, Turkije en Iran, dat de evacuatie van burgers en rebellen uit Aleppo hielp onderhandelen, zijn overeengekomen volgende maand in Kazachstan gesprekken te voeren over Syrië.



Saoedi-Arabië en Qatar

Volgens AP zei Erdogan ook dat Saoedi-Arabië en Qatar zouden moeten deelnemen aan de bijeenkomst van buitenlandministers omdat die landen "goodwill hebben getoond en steun hebben verleend aan Syrië".



Turkije, Saoedi-Arabië en Qatar zijn de belangrijkste bondgenoten van rebellen die het regime van president Assad willen omverwerpen. Assad geniet op zijn beurt de steun van Moskou en Teheran.



Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de beweringen van Erdogan "belachelijk". Woordvoerder Mark Toner stelt dat dergelijke beschuldiging ongegrond is.