Turkse regering kan echtheid van gruwelijke IS-video niet bevestigen

27/12/16 - 18u50 Bron: Belga

Numan Kurtulmus (archieffoto) © getty.

Islamitische Staat De Turkse regering kan volgens vicepremier Numan Kurtulmus niet bevestigen dat de videobeelden, waarop IS-milities twee Turkse soldaten levend in brand steken, echt zijn.

De video in kwestie werd donderdag verspreid door Islamitische Staat. Op de beelden is te zien hoe twee Turkse krijgsgevangenen in de Syrische stad al-Bab levend worden verbrand. Het filmpje overspoelde al snel de Turkse sociale media, waarop de regering besliste die korte tijd te blokkeren.



Geen info

De oppositie vroeg de regering daarna om tekst en uitleg over het filmpje, maar volgens Kurtulumus beschikken noch het leger, noch het ministerie van Defensie, over geverifieerde informatie over de beelden. De vicepremier benadrukte ook dat het volk meteen op de hoogte zal worden gebracht wanneer die informatie wél voorhanden is, en raadt de Turken intussen af de gruwelijke beelden verder te verspreiden via de sociale media.



Gevechten

Syrische rebellen zijn enkele weken geleden begonnen met een aanval op het IS-bolwerk al-Bab, in het noorden van Syrië. De rebellen krijgen daarbij de steun van het Turkse leger, dat er vorige week zware verliezen leed. Jihadisten brachten er woensdag zeker 16 Turkse soldaten om het leven. Ankara heeft de internationale coalitie intussen gevraagd om luchtsteun in de strijd om al-Bab.