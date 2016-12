Koerdische eenheden rukken op naar IS-bolwerk in Syrië

Door: redactie

27/12/16 - 17u11 Bron: DPA

Eenheden van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) zijn na de herovering van verschillende dorpen nu genaderd tot op vier à vijf kilometer van de Tabqadam. © afp.

Koerdische strijders rukken in Noord-Syrië op naar een strategische dam, die gecontroleerd wordt door de terreurorganisatie Islamitische Staat (IS). De eenheden van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) zijn na de herovering van verschillende dorpen nu genaderd tot op vier à vijf kilometer van de Tabqadam, een stuwdam op de Eufraat ten westen van het IS-bastion al-Raqqa.

Dat deelde woordvoerder Talal Silo vandaag mee. Het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten (SOHR) bevestigde de opmars van de door Koerden geleide coalitie. De dam is als regionaal hoofdkwartier van Islamitische Staat van strategisch belang.



De coalitie was in november met Amerikaanse luchtsteun een offensief tegen al-Raqqa begonnen. De SDF wordt geleid door de Koerdische Volksbeschermingseenheden YPG. Volgens het Amerikaans leger vechten ook vele lokale Arabische milities aan de zijde van de SDF mee.