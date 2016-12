Gemaskerde man wandelt met IS-vlag voorbij Duitse grens: "Zo zielig zijn de controles"

Sven Van Malderen/Fien Tondeleir

Een gemaskerde man wandelt in dit filmpje met IS-vlag vanuit Denemarken voorbij de Duitse grens. De boodschap van de uploader van het filmpje is duidelijk: zo "zielig" is het gesteld met de controles.

De beelden komen er in de nasleep van de aanslag met een vrachtwagen in Berlijn. Anis Amri vermoordde twaalf mensen tijdens zijn raid en slaagde er nadien in om ongehinderd in Milaan op te duiken. En dat terwijl hij internationaal geseind stond en zijn gezicht de mediaberichten beheerste.



"Kan een IS-terrorist ongemerkt de grens oversteken?", klinkt het. "Wij nemen de proef op de som met een Deense burger in zwarte kledij. Naast een vals pistool heeft hij ook een IS-vlag bij."



Het antwoord liet niet lang op zich wachten. "Van grenscontrole is geen spoor te bekennen. Voel jij je nog veilig met open grenzen?" © Kos.

Op bewakingsbeelden is een man te zien voor een Berlijnse moskee, gekend om zijn haatpredikers. Aanvankelijk werd gedacht dat het om Amri ging, die na de aanslag nog in de Duitse hoofdstad ronddwaalde. Dat bericht wordt nu ontkend door de politie. © Reuters. Hoe lang in Duitsland?

De precieze vluchtroute van Anis Amri wordt momenteel nog volop onderzocht door de speurders. Puzzelstukjes moeten worden samengelegd, eerdere berichten worden ontkend. Aanvankelijk werd immers gedacht dat Amri, acht uur nadat hij zijn truck over de kerstmarkt stuurde, nog gezien zou zijn aan een moskee in de Berlijnse wijk Moabit. Dat bericht werd intussen tegengesproken door de Duitse politie.



Het is dus goed mogelijk dat de 24-jarige Tunesiër onmiddellijk na de aanslag Berlijn ontvluchtte. Het is evengoed mogelijk dat Amri nog een aantal uren -of misschien zelfs dagen- in de Duitse hoofdstad doorbracht. Het Europees arrestatiebevel tegen Amri werd immers pas 30 uur na de aanslag uitgevaardigd. Amri kon dus nog even onopgemerkt blijven. Een van de mogelijke routes die Amri aflegde. Het is nog niet zeker of hij via Parijs, België of een andere Franse stad reisde. © RV.

Het is vooralsnog heel onduidelijk hoe Amri via Berlijn naar Frankrijk trok. Reisde hij door België? © The Telegraph. België?

Wat wel zo goed als vaststaat, is dat Amri al zeker drie landen doorkruiste op zijn tocht naar Italië, waar hij in de nacht van donderdag op vrijdag 'per abuis' op een politiecontrole botste: Duitsland zelf, Frankrijk en Italië. Amri kon dus alvast uit de handen van de Duitse en Franse politie blijven en kon ook de grens met Italië makkelijk oversteken.



Hij nam uit Chambéry, een stadje in de Alpen, een drie uur durende rechtstreekse trein naar Turijn, vervolgens spoorde hij naar het centraal station van Milaan, waar hij aankwam om 1 uur 's nachts. Daarna nam hij een regionale trein naar de buitenwijk Sesto San Giovanni, waar hij door de politie om 3 uur 's nachts werd gedood. Het is nog niet bevestigd hoe hij naar Frankrijk reisde, maar de snelste route zou die van Berlijn naar Frankfurt zijn, en vervolgens naar Lyon.



De Franse autoriteiten willen intussen nog niet bevestigen dat Amri via Frankrijk naar Italië is gereisd. "Ik roep op tot grote voorzichtigheid ten aanzien van de informatie die nu circuleert", zei de Franse minister van Binnenlandse Zaken Bruno Le Roux. "Alleen gedegen onderzoek maakt het mogelijk de precieze feiten te achterhalen.'' De Duitse politie liet alvast weten op zoek te gaan naar eventuele achtergelaten auto's in het geval hij Duitsland verliet via autowegen.