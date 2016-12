Turkije stuurt opnieuw tanks en kanonnen naar Syrische grens

Door: redactie

25/12/16 - 16u56 Bron: Belga

Turkse militairen en tanks in Karkamis. (Archiefbeeld) © reuters.

Strijd tegen IS Turkije heeft vandaag volgens de Turkse media bijkomende artillerie en pantservoertuigen naar zijn grens met Syrië gestuurd, waar Ankara een bolwerk van de terreurgroep IS (Islamitische Staat) tracht in te nemen met dodelijke gevechten.

Tanks, militaire transportvoertuigen en minstens tien stuks artillerie werden opgesteld in Oguzeli en Karkamis, in het zuidoosten van het land aan de Syrische grens, meldde het regeringsgezinde persbureau Anadolu.



De Turkse troepen nemen het IS-bolwerk Al-Bab in de tang, dat de Syrische rebellen met de steun van het Turkse leger trachten te veroveren ten koste van zware verliezen. Zestien Turkse soldaten werden er woensdag gedood.



Het Turkse leger maakte voorts bekend dat het vandaag twaalf "terroristen van IS" gedood heeft in dit gebied. Een onafhankelijke bevestiging van deze balans kon niet bekomen worden.



President Recep Tayyip Erdogan verzekerde gisteren: "Al-Bab, dat is bijna voorbij". Hij herhaalde dat de Turkse troepen daarna naar de stad Manbij zouden trekken, waar Koerdische milities met de steun van Washington tegen IS vechten.