Tunesië pakt drie mensen op die banden hadden met Amri

Door: redactie

24/12/16 - 13u51 Bron: DPA, AFP

Anis Amri. © ap.

In Tunesië zijn drie personen opgepakt omdat ze banden zouden hebben met de verdachte van de terreuraanslag op een kerstmarkt in Berlijn. Dat maakte het ministerie van Binnenlandse Zaken van Tunesië bekend.

Eén van de verdachten is de neef van Anis Amri. Die laatste is gisteren doodgeschoten bij Milaan.



De drie zouden volgens een persbericht van Binnenlandse Zaken deel uitmaken van een terroristische cel die vrijdag in de provincie Kairouan werd opgedoekt. In die streek ligt ook de vroegere woonplaats van Amri.



De drie zijn tussen de 18 en 27 jaar oud. Ze zouden met Amri contact hebben gehad via versleutelde boodschappen op het internet. De neef heeft toegegeven dat hij contact had met zijn oom, waarbij Amri hem geld zou hebben gestuurd en hem aanzette trouw te zweren aan terreurbeweging IS.