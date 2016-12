Dochter Saddam spreekt voor het eerst: "Had vader nog geleefd dan was IS lang niet zo machtig geweest"

Door: redactie

22/12/16 - 19u55

De oudste dochter van de Iraakse dictator Saddam Hoessein heeft voor het eerst sinds de dood van haar vader een interview gegeven aan de Amerikaanse zender CNN.



Daarin had ze het onder meer over het overlijden van haar vader, over de benoeming van Donald Trump en over de populariteit van terreurgroep IS. "Had mijn vader nog geleefd dan was Islamitische Staat vandaag lang niet zo machtig geweest."