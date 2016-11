IS voert Belg op in nieuwe video die oproept tot 'lone wolf attacks' in het Westen

GVV

27/11/16 - 15u26

video Islamitische Staat heeft weer twee video's naar buiten gebracht waarin ze oproept tot terreur in Europa. De eerste is een huiveringwekkende handleiding voor sympathisanten die tot de actie willen overgaan.

Zo wordt in de praktijk getoond hoe een mens het best vermoord kan worden met een mes en demonstreert een IS-terrorist tot in het kleinste detail hoe een bom vervaardigd kan worden met ingrediënten die vrij te koop zijn. Opvallend is dat het woord wordt gevoerd door een IS'er die zich Abu Sulayman Al-Firansi noemt.



Dat is hetzelfde pseudoniem als een Fransman die aangestipt wordt als één van de breinen achter de terreur in Parijs. Volgens sommige bronnen gaat het om Abdelilah Himich, een voormalige soldaat in het Franse vreemdelingenlegioen. Over die identificatie blijft er echter twijfel bestaan en het is ook niet duidelijk of de man in de video dezelfde Abu Sulayman is.



De tweede video voert de daders van recente terreur in Europa als voorbeelden op. Daarbij zijn ogenschijnlijk nieuwe beelden te zien van Najim Laachraoui, de zelfmoordterrorist op Zaventem die ook de bommen voor Parijs zou hebben gemaakt. Hij werd gefilmd in Syrië terwijl hij een gevangene onthoofdde, net zoals in eerdere video's van de meeste daders in Parijs werd getoond.