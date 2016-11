Iraaks parlement haalt zich woede van soennieten op de hals

Door: redactie

Een Irakese soldaat schiet een mortier af © ap.

Ondanks fel verzet van de soennitische partijen heeft het parlement van Irak zaterdag bij wet besloten de omstreden sjiitische militie op te waarderen tot officiële veiligheidskracht. Die militie speelt een zeer grote rol bij de strijd tegen de - fundamentalistisch-soennitische - terreurbeweging Islamitische Staat (IS). De soennieten, in Irak in de minderheid, vrezen een nog grotere invloed van de militie (en indirect ook van Iran) en zien het besluit als een horde in de verzoening tussen de twee islamitische hoofdstromingen.