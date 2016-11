Indonesië arresteert militant die aanslagen beraamde op overheidsgebouwen

Door: redactie

26/11/16 - 05u08 Bron: Reuters

Jakarta © thinkstock.

De Indonesische politie heeft een vermoedelijke IS-militant opgepakt en een grote hoeveelheid materiaal voor de vervaardiging van bommen in beslag genomen. De man was van plan om volgende maand in Jakarta aanslagen te plegen op overheidsgebouwen en de ambassade van Myanmar.

De 23-jarige Rio Priatna Wibawa wordt ervan verdacht een lid te zijn van een Indonesische groepering die Islamitische Staat steunt.



Volgens de lokale media zouden de in beslag genomen explosieven geleid hebben tot een explosie die twee keer zo krachtig was als de bom die in 2002 het leven kostte aan 202 mensen in een Balinese nachtclub.



Wibawa, die landbouwwetenschappen studeerde aan de universiteit en werkloos was, is een autodidactisch bommenmaker die van plan was om explosieven te verspreiden over verschillende plaatsen in Indonesië, deelde politiewoordvoerder Boy Rafli Amar vandaag mee.



In Indonesië vonden dit jaar al een reeks aanslagen plaats die gelinkt worden aan Islamitische Staat. De zwaarste daarvan kostte in januari het leven aan vier mensen in de hoofdstad Jakarta.



De autoriteiten vrezen een heropleving van het radicalisme en zeggen dat er honderden IS-sympathisanten in het land zijn. Indonesië is het thuisland van de grootste moslimpopulatie ter wereld.



De laatste tijd laaien de gemoederen hoog op in Zuid-Aziatische landen met een moslimmeerderheid, zoals Indonesië en Maleisië, omwille van de verdrukking van Rohingya-moslims in Myanmar. Dat leidde al tot betogingen in verschillende steden, waaronder Jakarta.