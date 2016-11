Belangrijke Australische IS-rekruteerder opgepakt in Turkije

Door: redactie

26/11/16 - 04u33 Bron: Reuters

© Twitter.

De Turkse autoriteiten hebben een Australische burger gearresteerd die vermoedelijk een toprekruteerder voor Islamitische Staat is. Australië zal Turkije vragen om de terrorist uit te leveren.

De man wordt aangenomen Neil Prakash te zijn, een terrorist die gelinkt wordt aan verschillende plannen voor aanslagen op Australische bodem.



Hij werd aangehouden in Turkije en wordt ondervraagd door de Turkse autoriteiten, liet een woordvoerder in een verklaring weten. "De arrestatie van de man waarvan we geloven dat hij Prakash is, is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de Australische en Turkse autoriteiten," aldus de woordvoerder.



Prakash, die in Melbourne werd geboren, verscheen in IS-video's en -tijdschriften en rekruteerde Australische mannen, vrouwen en kinderen en moedigde terreurdaden aan, zo zei de Australische overheid in mei. In diezelfde maand deelde de Australische overheid mee dat Prakash op 29 april gedood was tijdens een luchtaanval op Mosoel, Irak, volgens informatie van de Amerikaanse inlichtingendienst.



Gisteren berichtte de New York Times echter dat Prakash bij de aanval gewond raakte, maar overleefde. Australië bevestigde vervolgens dat hij nog in leven was.



Het land kondigde vorig jaar aan financiële sancties te nemen tegen Prakash, onder andere door te dreigen met tien jaar cel voor iedereen die de terrorist financiële hulp zou verlenen.