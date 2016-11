Verijdelde aanslag in Frankrijk: "Orders van IS"

Door: redactie

25/11/16 - 13u29 Bron: vtmnieuws.be

video De leden van de terreurcel die op 1 december verschillende aanslagen wilden plegen in de regio Parijs, hadden trouw gezworen aan Islamitische Staat (IS). Dat heeft de procureur van Parijs, François Molins, vandaag meegedeeld. "De groep stond in contact met een opdrachtgever uit de Iraaks-Syrische oorlogszone", zo is nog meegedeeld.