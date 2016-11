Trucks vol zand beveiligen door IS geviseerde megaparade in New York

Door: redactie

terreurdreiging Ruim tachtig trucks vol zand blokkeren vandaag alle zijstraten in Manhattan langs het parcours van de jaarlijkse Thanksgiving Day Parade. Die stoet werd door IS aangeduid als doelwit voor een aanslag. Duizenden herkenbare en onherkenbare agenten zijn op de been en de politie zet uit voorzorg speurhonden en stralingsdetectors in. Alles om de veiligheid van het evenement, dat naar verwachting 3,5 miljoen toeschouwers trekt, te garanderen.