Strijd om Mosoel brengt nieuwe terreurdreiging in het Westen teweeg

17/10/16 - 16u55

video De strijd om de Iraakse stad Mosoel was nog maar net begonnen, of er verschenen alweer oproepen om terreur in het Westen te plegen.

"Dit is het uitgelezen moment voor eenzame wolven", zo klonk het zondagavond laat op een Telegram-kanaal van IS-sympathisanten die uitdrukkelijk verwezen naar Mosoel. Gisteren werden er ook handgeschreven briefjes getoond die op locaties in Frankrijk en Duitsland gefotografeerd waren, met de boodschap dat IS haar mannetjes daar al ter plekke heeft. Of die dreigementen ernstig zijn te nemen, valt moeilijk vast te stellen. Maar specialisten houden er wel rekening mee dat het in de volgende dagen tot vergeldingsaanslagen zou kunnen komen.



Op iets langere termijn kan een nederlaag van IS in Mosoel ook voor een nieuwe toevloed van IS'ers zorgen in onze contreien. Naarmate hun territorium slinkt, zullen er immers steeds meer westerse strijders terugkeren naar hun landen van herkomst. Sommige zullen wel uitgeblust zijn en zich stil proberen te houden, maar andere zijn wellicht vastbesloten om hun strijd hier voort te zetten. Ze kunnen dat doen op eigen initiatief, maar het valt ook te vrezen dat IS haar strategie nog meer op georganiseerde terreur in het Westen zal richten als ze geen grond meer heeft te verdedigen.