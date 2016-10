"Burgers nemen heft in eigen handen met gewapende opstand tegen IS in Mosoel"

Iraakse troepen op weg naar Mosoel © afp.

Terwijl IS de 'bevrijders' van Mosoel opwacht met boobytraps en zelfmoordenaars, laten ook de inwoners van de Iraakse stad zich niet onbetuigd. Verschillende bronnen berichten dat ze zijn begonnen met een gewapende opstand tegen hun barbaarse bezetters.

De Iraakse premier Haider al-Abadi kondigde afgelopen nacht af dat het langverwachte offensief tegen IS in Mosoel was begonnen. Het Iraakse leger strooide gisteren via de lucht al tienduizenden pamfletten over Mosoel, met daarop de boodschap dat het "tijd is voor de overwinning". Koerdische Peshmerga-strijders zouden de eerste dorpen ten oosten van de stad al ingenomen hebben.



Bonte coalitie

De Nederlandse journalist Hans Jaap Melissen heeft met eigen ogen gezien dat de aanval begonnen is. Dat vertelde hij aan het NOS Radio 1 Journaal. De omsingeling van Mosoel wordt uitgevoerd door een bonte coalitie van strijdgroepen en militairen, constateert Melissen. "Het zijn peshmerga-strijders, special forces en gewone strijders vergezeld van tanks en pantserwagens. Maar ik heb ook net Amerikaanse adviseurs gezien, zo worden ze genoemd, die meteen wegduiken als ze een journalist zien."



In brand

Inwoners van de tweede grootste stad van Irak wachten hun bevrijding alleszins niet af om zelf actie te ondernemen. Ze steken militaire voertuigen van de terreurorganisatie in brand en stelen wapens van de jihadisten. Dat berichten meerdere bronnen. Al is het uiteraard op dit moment zo goed als onmogelijk om deze berichten op het terrein te verifiëren.



Kinderen

Burgers in Mosoel maakten de afgelopen dagen melding van het feit dat IS boobytraps onder bruggen en gaten in de weg had verborgen. Ook zou de terreurbeweging kinderen inzetten om inwoners te bespioneren. Dat meldde een burger via Whatsapp. "De strijders zijn ten einde raad en zouden zelfs er toe in staat zijn om kinderen te dwingen om de Iraakse troepen te bekampen", klonk het.



Mosterdgas

Het Amerikaanse ministerie van Defensie waarschuwde vorige maand nog dat de wanhopige strijdkrachten van IS wel eens mosterdgas zouden kunnen inzetten tegen inwoners en belegeraars. Om daarop te anticiperen werden 50.000 gasmaskers uitgedeeld aan soldaten van het Iraakse leger als voorzorgsmaatregel.



Versperringen

Meerdere gebieden binnen de stad zijn versperd met betonnen blokken om burgers te 'kanaliseren' zodat ze als menselijk schild kunnen worden gebruikt. Dat bleek uit foto's die het persagentschap Reuters kreeg toegezonden. Daarenboven heeft IS een tunnelnetwerk uitgegraven om militair materieel te transporteren en troepenverplaatsingen mogelijk te maken.



Ingegraven

Dat blijkt ook uit het gesprek dat de Nederlandse journalist had met een getuige. "Ik had gisteren nog contact met iemand die recent een inwoner van Mosoel had gesproken. Die zei nog maar heel weinig IS-strijders op straat te zien. Dat zou kunnen betekenen dat ze zich ingegraven hebben voor dat laatste bloedige gevecht", aldus Melissen.



Einde

De bevrijders kunnen zich ook verwachten aan zelfmoordenaars op hun pad. De strategie is vergelijkbaar met hoe IS in het verleden andere bolwerken verdedigde. Maar Mosoel zal het grootste strijdtoneel ooit worden waarmee de terreurorganisatie wordt geconfronteerd. Het verlies van de controle over Mosoel, de stad die jihadi's als sinds 2014 bezetten, luidt het begin van het einde in voor IS in Irak.