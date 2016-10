"Uur van victorie is aangebroken" bij offensief tegen IS in Mosoel

Door: redactie

17/10/16 - 10u00 Bron: CNN, Belga

Iraakse soldaten op weg naar de basis in Qayyarah om daarna Mosoel te veroveren op IS. © ap.

Irak De strijd om de Iraakse stad Mosoel is begonnen. Dat heeft de Iraakse premier Haider al-Abadi in een verklaring op televisie gemeld. Doel van de operatie is om de stad terug te nemen van terroristische organisatie Islamitsiche Staat. De Koerdische Peshmerga-strijders zouden de eerste dorpen ten oosten van Mosoel al ingenomen hebben.

Al langer aangekondigd © epa. .@npwcnn is embedded with a Peshmerga convoy near Mosul, Iraq. Here's what he's seeing: https://t.co/jZPv92y928 pic.twitter.com/gzmPyJeewy — CNN International (@cnni) Het offensief was al lang aangekondigd, terwijl zowel de door de VS geleide coalitie tegen IS als de Iraakse troepen al meer dan een jaar luchtaanvallen uitvoeren tegen de jihadisten. Voor hun offensief krijgen de regeringstroepen steun van de VS en Groot-Brittannië, die onlangs extra militairen naar Irak stuurden. De Amerikaanse minister van Defensie Ash Carter heeft laten weten dat de VS en de door hun geleide internationale coalitie klaarstaan om te helpen "in de moeilijke strijd die wacht". "Dit is een beslissend moment in de campagne om IS voorgoed te verslaan", aldus Carter.



Het Iraakse leger strooide gisteren via de lucht al tienduizenden pamfletten over Mosoel, met daarop de boodschap dat het "tijd is voor de overwinning".

Tunnels Het offensief wordt de grootste operatie in Irak sinds de Amerikaanse troepen in 2011 het land verlieten © ap. © ap. © reuters. Ondertussen raakte ook bekend dat de jihadisten van IS zich aan het voorbereiden zijn op het offensief, meldt CNN nog. Zo zijn er berichten over een groeiend netwerk aan tunnels om de stad te verlaten, en kregen gewonde strijders de toestemming om Mosoel te verlaten. Daarnaast werden gevangenen die kleine misdaden hadden uitgevoerd vrijgelaten en werden maatregelen genomen om de luchtaanvallen te counteren.



Twee dagen geleden werden 58 deserteurs door IS geëxecuteerd. Zij zouden van plan zijn geweest om Mosoel zonder strijd over te dragen aan Iraakse regeringstroepen. Het 'complot' werd vorige week ontdekt. De deserteurs werden door middel van verdrinking gedood en daarna begraven op een braakliggend terrein aan de rand van de stad.



Mosoel, de op een na grootste stad van Irak, is een van de resterende IS-bolwerken nadat de jihadistenbeweging bij een grootschalig offensief in 2014 vanuit het niets grote delen van Irak veroverde. Er zouden zich nog ongeveer 4.000 IS-strijders bevinden in de stad. Het offensief wordt de grootste operatie in Irak sinds de Amerikaanse troepen in 2011 het land verlieten, en kan de grootste slag tegen IS tot nu toe betekenen, aldus persbureau Associated Press.



De Verenigde Naties vrezen dat dit offensief een grootschalige humanitaire ramp, "een nieuw Aleppo", zal veroorzaken en dat tot een miljoen mensen ontheemd zullen geraken. De UNHCR zal veel grond nodig hebben voor kampen om 1,2 miljoen mensen in op te vangen. De strijd in Irak heeft tot dusver al tot de verdrijving van zo'n 3,4 miljoen mensen geleid.