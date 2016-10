IS krijgt klappen in Syrië én Irak: grootste offensief sinds Amerikaanse invasie van 2003 op komst

Koen Van De Sype

Iraakse troepen trekken op naar Mosul. © reuters.

Terreurbeweging Islamitische Staat (IS) ligt zwaar onder vuur in Syrië en Irak. Door Turkije gesteunde 'rebellen' zijn erin geslaagd om de Syrische stad Dabiq in te nemen en in Irak maken 30.000 soldaten zich op om Mosul te bestormen, het laatste bolwerk van IS in het land. Dat zou gebeuren met de grootste militaire operatie in Irak sinds de door Amerika geleide invasie van 2003.

Troepen aan het werk nabij Dabiq. © afp. De inname van Dabiq - een stad nabij de Syrisch-Turkse grens - gebeurde zonder veel strijd. De jihadisten van IS zouden zich zelf uit de stad hebben teruggetrokken, zo meldt website Sohr.



Lastiger

In Irak belooft het een stuk lastiger te worden. Daar hebben naar schatting 60.000 jihadisten een twee meter diepe loopgracht uitgegraven rond de stad en enkele chemische fabrieken uitgerust met explosieven. Ze zouden de bevolking als levend schild willen gebruiken, iets wat ze ook in het verleden al deden.

IS eist bloedige zelfmoordaanslag in Bagdad op © ap.

De verovering van de stad - die al twee jaar in handen is van IS - zou een miljoen mensen dakloos kunnen maken en de Verenigde Naties schatten dat de humanitaire operatie die daarop zou moeten volgen, een miljard euro kan kosten.



Steun

De strijd wordt begin volgende week verwacht. De troepen zijn intussen tot op 25 kilometer van de stad - de tweede grootste van het land - genaderd en zullen de steun krijgen van 'special forces' van de Verenigde Staten en gevechtsvliegtuigen van een Westerse coalitie. De troepen bereiden zich voor op de invasie van Mosul. © reuters.