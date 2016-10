Syrische rebellen rukken met Turkse steun op naar Dabiq

Door: redactie

15/10/16 - 21u06 Bron: Belga

Strijders van het Vrije Syrische Leger rukken op. © afp.

Syrische rebellengroepen die steun krijgen van Turkije, zijn vandaag aan het oprukken richting de Noord-Syrische stad Dabiq. Dat heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan in een tv-toespraak laten verstaan. Hij maakt zich sterk dat Dabiq, momenteel nog onder de controle van de jihadistische terreurgroep Islamitische Staat (IS), veroverd zal worden door de rebellen.

Ook het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten, een organisatie die aan de kant van de rebellen staat, meldt dat de Syrische strijders tot op 2,5 kilometer van Dabiq zijn genaderd. "De rebellen hebben hun aanval voor de verovering van Dabiq gelanceerd", klinkt het.



Een eventuele verovering van Dabiq is op militair-strategisch gebied niet echt van groot belang. Maar de stad heeft wel een grote symbolische betekenis. Een soennitische profetie voorspelt namelijk dat in Dabiq de ultieme strijd tussen "de legers van Medina en de troepen van Rome" zal plaatsvinden. Dabiq is bovendien ook de naam van een Engelstalig onlinemagazine van IS.