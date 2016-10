18 minderjarigen sinds 2012 opgepakt op weg naar Syrië of met concrete plannen

Door: redactie

13/10/16 - 21u48 Bron: Belga

Minister van Justitie Koen Geens. © belga.

Achttien minderjarigen zijn sinds 2012 bij de kraag gevat terwijl ze vanuit ons land op weg waren naar het oorlogsgebied in Syrië en Irak of terwijl hun voorbereidingen al in een ver gevorderd stadium was. Dat heeft minister van Justitie Koen Geens (CD&V) vandaag in de Kamer verklaard. Bij recente onderzoeken in België en Frankrijk werden minderjarigen opgepakt en in sommige gevallen geplaatst, nadat ze op sociale netwerken hadden gediscussieerd over mogelijke aanslagen in hun buurt.