Nederlandse IS-strijder geeft zich over: "IS gebruikte ons als kanonnenvlees"

Door: redactie

13/10/16 - 18u34 Bron: BBC

video De Nederlandse Syriëstrijder Abu Sumail vervoegde IS in 2014, maar is de terreurorganisatie nu ontvlucht. "IS behandelt mensen heel slecht", vertelt hij aan de BBC. "Ik zou graag terugkeren naar Nederland. Ik weet dat ik dan in de problemen kom, maar die prijs wil ik betalen."

Abu Sumail is IS ontvlucht en wordt nu vastgehouden in een geheim kamp van het Vrije Syrische Leger. De man vertelt aan de BBC over zijn tijd bij de terreurgroep. "Het leven bij IS is hard, ze vermoorden mensen alsof het niets is", zo stelde Sumail.



"Als je niet gaat vechten, behandelen ze je heel slecht. Ze hebben een heel harde opvatting over religie en ze gebruiken mensen als kanonnenvlees. IS belijdt niet de echte islam", aldus Sumail, die graag naar Nederland wil terugkeren.



"Veel mensen willen terugkeren, maar IS staat dat niet toe. Ik hoop dat ik kan terugkeren naar mijn land, zodat ik een normaal leven kan leiden. Ik weet dat ik in de problemen zal geraken, maar die prijs wil ik betalen", besluit Sumail.