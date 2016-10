IS gebruikt nu ook hobbydrones om aanvallen uit te voeren

Door: JC

12/10/16 - 16u01 Bron: The New York Times, Le Monde

Een DJI Phantom, een kleine drone zoals IS er gebruikt. © reuters.

Islamitische Staat zet een nieuw wapen in om aanslagen te plegen: drones. De terreurbeweging heeft vorige week twee Irakese strijders gedood door een vliegtuigje te doen ontploffen. De inzet van drones is niet nieuw in de oorlog tussen IS en de alliantie tegen terreur. Maar waar de VS gebruikmaken van grote, professionele toestellen, gebruikt IS hobbytoestellen, die gewoon online te bestellen zijn.

IS zet al langer consumentendrones in voor verkenningswerk. Dat ze nu ook worden gebruikt als vanop afstand bestuurbare bommen, is nieuw. Vorige week ontplofte zo een toestel in Irak, nadat het werd neergehaald door militairen. Twee mensen kwamen daarbij om het leven.



Vermoedelijk gaat het om de eerste succesvolle drone-aanval van de terreurbeweging tot dusver. Twee eerdere aanvallen maakten geen slachtoffers.

Vrij verkrijgbaar Een MQ-1B Predator, het type drone dat de VS inzetten in de strijd tegen terrorisme. © getty. Anders dan het Amerikaanse leger, dat drones ter grootte van een klein passagiersvliegtuig gebruikt, zet IS kleine, simpele, commercieel beschikbare drones in zoals de DJI Phantom. Dat heeft voordelen: de drones zijn vrij verkrijgbaar via het internet, vereisen geen start- en landingsbaan, en hebben bovendien een goede camera voor observaties.

Moordmachine Door kleine explosieven aan het toestel te bevestigen, wordt de drone omgevormd tot een moordmachine. Volgens een militaire functionaris bevatte de drone die vorige week tot ontploffing werd gebracht slechts een heel kleine hoeveelheid explosieven, maar dat bleek dus voldoende om twee mannen te doden.