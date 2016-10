Meer dan 300 IS-strijders vastgehouden in geheim gevangenenkamp

Robbe van Lier

Bron: BBC

300+ IS defectors, captives & their families are being held in northern Syria by Jaish al-Tahrir. Including Dutch, polish, French nationals pic.twitter.com/bLimN46I5M — Quentin Sommerville (@sommervillebbc) October 12, 2016

De Syrische rebellengroep Jaish al-Tahrir houdt meer dan 300 IS-strijders gevangen in het noorden van Syrië. Dat heeft de BBC ontdekt. Onder de strijders in het tot nu toe geheime gevangenenkamp ook heel wat Europese IS-strijders. Volgens de commandant van Jaish al-Tahrir zullen sommige van de gevangenen geëxecuteerd worden.

Jaish al-Tahrir, ofwel het Bevrijdingsleger, is een rebellengroep die deel uitmaakt van het Vrije Syrische Leger en vooral actief is in het noorden van Syrië. Het is daar dat de rebellengroep een geheim gevangenenkamp heeft met voormalige IS-strijders en hun families. Lees ook De slachtoffers van IS: ontvoerd, verkracht, mishandeld. En in de steek gelaten door de wereld

Nederlandse, Poolse en Franse strijders Onder de gevangengenomen strijders heel wat Europese Syrië-strijders, zo kon de BBC ter plaatse achterhalen. Onder meer Nederlandse, Poolse en Franse strijders van Islamitische Staat worden in het kamp vastgehouden. Of er ook gevangenen met de Belgische nationaliteit in het kamp zitten, is niet duidelijk.



Volgens Mohammad Al-Ghabi, de commandant van het Bevrijdingsleger, zullen sommige van de gevangenen geëxecuteerd worden. Anderen zullen nog langer vast worden gehouden. Sommige Europese strijders worden - in samenwerking met de nationale veiligheidsdiensten - teruggestuurd naar Europa.

Nederlandse Syriëstrijder: "Via België naar IS" Abu Sumail left via Belgium, to Gaziantep, Turkey then crossed into Tal Abyad, Syria. He dressed "as a party guy",to avoid security services pic.twitter.com/lPxXgaY0I4 — Quentin Sommerville (@sommervillebbc) Wed Oct 12 00:00:00 MEST 2016 Zo wil een Nederlandse Syriëstrijder die in het kamp zit terugkeren naar Nederland, nadat het leven in het kalifaat hem teleurstelde. "Ze behandelden ons heel slecht, vooral de buitenlanders."



Abu Sumail, zoals hij zichzelf noemt, wordt al zes maanden in het kamp vastgehouden. Hij zegt dat hij via ons land naar Syrië is vertrokken. "Aansluiten bij IS was makkelijker dan weggaan", aldus Sumail, die via ons land naar Gaziantep in Turkije reisde en van daaruit de grens overstak naar Tal Abyad in Syrië. Daarbij verkleedde hij zich naar eigen zeggen als 'party guy' om de veiligheidsdiensten te misleiden.