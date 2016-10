IS ronselt Belgische tieners

Door: redactie

Het aantal minderjarigen dat terreurgroep IS probeert warm te maken om aanslagen te plegen, stijgt in ons land alarmerend snel. Dat bevestigt het federaal parket. Dat schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad en Gazet ven Antwerpen vandaag.

"De jongeren worden niet meer aangesproken om in Syrië te gaan strijden, wel om in ons land aanslagen te plegen", zegt parketwoordvoerder Eric Van der Sypt. De jongste paar maanden alleen kreeg het gerecht een tiental dossiers binnen.



Sociale media

Het ronselen van jonge kandidaat-jihadisten gebeurt doorgaans via sociale media. Daarbij wordt vaak gebruikgemaakt van de app Telegram, het versleutelde en daarom ook geliefkoosde berichtenkanaal van terroristen.



De 'slachtoffers' zijn niet alleen minderjarige jongens, maar ook meisjes. Meestal schommelt hun leeftijd rond 16-17 jaar.