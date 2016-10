'Gangster-terroristen' plegen aanslagen meer voor de kick dan voor Allah

Guy Van Vlierden

Dat steeds meer criminelen zich tot terroristen ontpoppen, is geen Molenbeeks fenomeen. Het doet zich voor in heel Europa en hangt samen met de opkomst van IS. Het zorgt ervoor dat terrorisme nóg gevaarlijker wordt, stelt een nieuwe studie, en dat radicalisering nog meer in de cel gebeurt.

Na de terreur van 13 november 2015 in Parijs waren er twee feiten die het nieuws al vlug beheersten: de centrale rol van Molenbeek in het complot en het grote aantal betrokkenen met een verleden in het gewone misdaadmilieu. Het beeld ontstond al vlug alsof er in die ene Brusselse gemeente een nieuw soort van aanslagpleger opgestaan was: de gangster-terrorist. Maar figuren zoals Abaaoud en de broers Abdeslam, die de ene dag nog inbraken pleegden om aan geld te geraken en de volgende dag klaarstonden om zichzelf op te blazen voor hun geloof, blijken helemaal niet zo uniek te zijn.