Duitsland wist in september al van voorbereidingen aanslag

11/10/16 - 11u21 Bron: Ad.nl

Duitse politie bij het appartement waar Jaber Al-Bakr maandag werd opgepakt © getty.

De Duitse inlichtingendienst wist in september al dat de Islamitische Staat bezig was met het voorbereiden van aanslagen. Doelwitten zouden stations of vliegvelden in West-Europa zijn. Gisteren heeft een massale klopjacht tot de arrestatie van een Syriër geleid die ervan wordt verdacht achter de voorbereidingen te zitten.